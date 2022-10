O Sp. Braga sofreu este domingo a terceira derrota consecutiva - as anteriores foram com FC Porto e Saint-Gilloise - ao ser surpreendido em casa pelo Desp. Chaves (0-1). Já os flavienses, depois de terem vencido em Alvalade, ganharam agora na Pedreira.





Os bracarenses entraram praticamente a perder, com o espanhol Héctor a marcar antes ainda do segundo minuto, assistido por João Teixeira. A reação à desvantagem foi imediata, com futebol de ataque quase incessante da equipa de Artur Jorge, resultando daí muitos remates e aos 28’ um cruzamento de Victor Gómez bateu no poste. Na segunda parte, a face do jogo não mudou, o Sp. Braga insistiu no ataque e Abel Ruiz ficou perto do golo em três ocasiões, mas nas compensações João Teixeira atirou ao poste.