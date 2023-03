u Um golo de bicicleta de Simon Banza, ao minuto 79, carimbou este domingo a vitória do Sp. Braga sobre o Rio Ave por duas bolas a zero. O triunfo permitiu aos arsenalistas cimentar o terceiro lugar na Liga e repor a distância de cinco pontos para o 4.º classificado, o Sporting.









O Rio Ave até foi a primeira equipa a criar perigo, aos quatro minutos, com Matheus a defender, de forma acrobática, uma cabeçada de Boateng. A partir daí, os arsenalistas tomaram conta do jogo.

Após algumas oportunidades, o golo acabou por chegar ao minuto 36, através de Bruma, servido por Iuri Medeiros, após uma boa jogada coletiva.





Na segunda parte, o Rio Ave entrou com vontade de alterar o rumo dos acontecimentos e esteve perto de marcar em mais do que uma ocasião. No entanto, na reta final, surgiu o momento da noite, com Banza a responder de bicicleta a um centro de Pizzi.