O Sp. Braga regressou este domingo aos triunfos (1-0), após a pesada derrota (1-5) sofrida no Estádio do Bessa, diante do Boavista, que lhe custou a eliminação na fase de grupos da Taça da Liga. O Belenenses SAD, último classificado da Liga, foi o adversário ideal para a equipa de Carlos Carvalhal se redimir perante os seus adeptos.









Ainda nem se tinha esgotado o primeiro minuto e já Francisco Moura se estreava a marcar, assistido por Iuri Medeiros. A vantagem madrugadora tranquilizou o Sp. Braga, que teve sempre o jogo controlado perante um opositor ofensivamente inexistente.

No 2º tempo, o Belenenses SAD melhorou consideravelmente e condicionou mais o jogo bracarense. Carraça assustou Matheus na cobrança de um livre (49’) e deu o mote para uma reação positiva da equipa de Filipe Cândido. De tal forma que o Sp. Braga só criou a sua primeira ocasião neste período aos 75’, com Luiz Felipe a negar o golo a Abel Ruiz, que na jogada seguinte rematou ao poste.







FIGURA DO JOGO

Francisco Moura, defesa



Matheus 5



Paulo Oliveira 5



Raúl Silva 3



Bruno Rodrigues 46’ 4



Diogo Leite 5



Yan Couto 5



Al Musrati 6



André Horta 4



Lucas Mineiro 60’ 4



Francisco Moura 6



Iuri Medeiros 4



Piázon 54’ 3



Mario González 3



Abel Ruiz 54’ 4



Ricardo Horta 5



Chiquinho 90’ -



Luiz Felipe 5



Carraça 6



Yohan Tavares 5



Tomás Ribeiro 6



Diogo Calila 5



Andrija Lukovic 5



Braima Sambú 73’ 2



Cafu Phete 4



Abel Camará 64’ 3



Nilton Varela 4



Chima Akas 64’ 3



César Sousa 3



Tomás Castro 54’ 3



Pedro Nuno 6



Afonso Sousa 4



D. Henriques 64’ 3





SUPLENTES NÃO UTILIZADOS



Tiago Sá, Fabiano Souza, Gorby Baptiste, Roger Fernandes



Álvaro Ramalho, Jójó, Christian Marques, Alioune Ndour



Carlos Carvalhal TREINADORES Filipe Cândido



Luís Godinho, Évora NOTA 6