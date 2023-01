O Sp. Braga venceu este sábado em casa o Boavista (1-0) e reforçou o 2.º lugar na classificação da Liga, ficando a três pontos do líder Benfica, que este domingo defronta o Sporting na Luz.





Apostado em contrariar a entrada menos bem conseguida na partida anterior, diante do V. Guimarães para a Taça de Portugal, o Sp. Braga tomou imediatamente conta do jogo, mas não rentabilizou isso em oportunidades de golo. O Boavista aguentou o ímpeto, paulatinamente introduziu equilíbrio e, pouco depois da meia hora, criou mesmo a primeira ocasião flagrante. Ao cruzamento de Abascal correspondeu Yusupha com um cabeceamento ao lado da baliza de Matheus. Sentindo o perigo, os arsenalistas reagiram aos 37’ por Vitinha, que obrigou Bracali a uma intervenção providencial para negar o golo ao jovem avançado que se mostrou ao novo selecionador nacional, Roberto Martínez, que esteve no Municipal de Braga.