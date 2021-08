SP. Braga vence em jogo de loucos frente ao Moreirense

Jogo incrível esta sexta-feira à noite em Moreira de Cónegos, com o Sp. Braga a ganhar com um golo nos descontos, depois de uma grande recuperação do Moreirense, que na segunda parte diminuiu de 0-2 para 2-2.O equilíbrio foi a nota dominante praticamente até ao intervalo, mas em dois minutos a equipa arsenalista construiu uma vantagem confortável.Fábio Martins marcou o primeiro golo na sequência de uma defesa incompleta de Mateus Pasinato (39’), após remate de Mario González, e o segundo (41’) foi obra de Iuri Medeiros, após assistência de Galeno.Em vantagem, o Sp. Braga geriu inicialmente bem a tentativa de reação do Moreirense após o intervalo, mas aos 60’ Rafael Martins enviou a bola à barra e, pouco depois, Galeno substituiu o seu guarda-redes na linha de baliza após um remate de Steven Vitória, que marcaria mesmo aos 80’, na conversão de um penálti, e depois seria o estreante Paulinho a fazer o 2-2. Mas aos 90+5’ Ricardo Horta deu a vitória ao Sp. Braga.