O Sp. Braga venceu esta domingo em casa do Marítimo, por 2-1, mantém a desvantagem de dois pontos para o FC Porto (2.º), mas alarga a vantagem sobre o Sporting (4.º) para oito pontos.





O Marítimo entrou muito bem no jogo e aos 10’ Vidigal obrigou Matheus a um momento de superação. Depois disso houve equilíbrio, mas aos 38’ os madeirenses colocaram-se mesmo em vantagem, através de Riascos. Só que a resposta do Sp. Braga foi tão eficaz que antes do intervalo deu a volta ao resultado. Primeiro com Banza a empatar, após cruzamento de Borja, e depois, já em tempo de compensações, com Racic a converter um penálti por braço na bola de Val Soares.