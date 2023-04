Sp. Braga vence o Nacional com uma mão cheia de golos

Foi com grande facilidade que o Sp. Braga praticamente carimbou esta quarta-feira o apuramento para a final da Taça de Portugal. A goleada por 5-0 na Madeira torna a 2.ª mão, dia 25 deste mês, na Pedreira, uma mera formalidade.Artur Jorge avisara que a deslocação a casa do 15.º classificado da II Liga devia ser tratada com a mesma exigência de um jogo da I Liga, mas aproveitou para fazer quatro mexidas no onze e Banza foi quem melhor aproveitou a oportunidade.Na 1.ª parte, o avançado fez duas assistências, primeiro para Racic (que marcou ao fim de cinco minutos de ter entrado para o lugar do lesionado André Castro) e depois para Pizzi.Após o intervalo, Banza arrancou dois penáltis e converteu um deles (no outro Racic bisou), antes de fechar uma exibição de gala com um golo à meia-volta após Pizzi picar a bola sobre a defesa contrária.