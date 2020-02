Sp. Braga viajam do céu até ao inferno na Escócia

Estava tudo encaminhado para a primeira vitória do Sp. Braga em solo escocês, mas os guerreiros não conseguiram aguentar uma vantagem de dois golos que levam até aos 60 minutos, com tentos de Fransérgio, aos 10’, e Abel Ruiz, aos 59’, e acabaram por perder, por 3-2. Minhotos foram do céu ao inferno. Ainda não foi desta que o Sp. Braga venceu na Escócia.A reviravolta do Rangers começou aos 67’, com Hagi a trabalhar bem à entrada da área e a rematar para o fundo da baliza de Matheus. Sete minutos depois, Aribo fintou meia equipa do Sp. Braga, isolou-se e atirou para o empate.O golo da vitória surgiu à passagem do minuto 80, através de livre direto. Hagi, que bisou, rematou forte e a bola, que embateu na barreira, traiu o guarda-redes minhoto.Assistiu-se no estádio do Rangers a uma excelente partida, com cinco golos e outras tantas oportunidades flagrantes, três delas para a equipa arsenalista. Tudo em aberto para o jogo da segunda mão, que está marcado para a próxima quarta-feira.