Sp. Braga vs. Farense: Al Musrati rompe muralha algarvia

O Sp. Braga recuperou este domingo o 2º lugar da Liga ao vencer em casa o Farense (1-0), e conquistou o sexto triunfo consecutivo. Mas não foi fácil a tarefa, com o golo a surgir já perto do final .Os algarvios apresentaram-se desinibidos, com um futebol vistoso, e no primeiro tempo até chegaram ao golo, por Mansilla, na sequência de um erro clamoroso de Matheus, mas valeu ao Sp. Braga o VAR, uma vez que na origem da jogada de Ryan Gauld estava em fora de jogo. Do outro lado, Rafael Defendi mostrou-se imparável em dois lances protagonizados por Paulinho.O segundo tempo abriu com Iuri Medeiros a atirar ao poste (52'), mas as dificuldades dos minhotos acentuaram-se com o facto de jogarem contra o vento, frente a um Farense taticamente irrepreensível e que nunca descurou as ações ofensivas.Nos últimos minutos o Sp. Braga pressionou no sentido de chegar ao golo e criou jogadas de perigo na área adversária, até que o líbio Al Musrati, lançado na segunda parte, resolveu o jogo com um remate fortíssimo, sem hipóteses para Rafael Defendi, que até aí tinha estado intransponível.