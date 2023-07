Sp. Covilhã acusa Leixões de entregar documento falso na Liga de Clubes

O Sp. Covilhã acusa o Leixões de ter entregado na Liga um documento falso, que atestava a não existência de dívidas salariais a jogadores - fator essencial para que o clube se pudesse inscrever na II Liga, na época 2023/24.



Os serranos já avançaram com uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), em que pedem que a Liga seja “intimada a chumbar a candidatura do Leixões e dê cumprimento aos regulamentos”, começando por “chamar para o seu lugar o clube classificado no antepenúltimo lugar” da época passada na II Liga, BSAD (ver peça em baixo).









