Sp. de Braga goleia na Sérvia e fica mais perto da Liga dos Campeões

A equipa minhota, que venceu, em casa, a primeira mão da 3ª pré-eliminatória de acesso à liga milionária, por 3-0, voltou a triunfar no segundo jogo. Os golos do encontro desta tarde foram todos apontados na primeira parte.







Ainda antes das equipas recolheram ao balneário, o montenegrino Marko Rakonjac marcou o golo de honra da equipa da casa, que não conseguiu, em toda a segunda parte, reduzir a desvantagem.



Leia também Sporting de Braga procura na Sérvia 'carimbo' para o play-off Backa Topola e está mais perto de entrar na Liga dos Campeões, ao garantir presença no playoff de acesso à prova.A equipa minhota, que venceu, em casa, a primeira mão da 3ª pré-eliminatória de acesso à liga milionária, por 3-0, voltou a triunfar no segundo jogo. Os golos do encontro desta tarde foram todos apontados na primeira parte.Ainda antes das equipas recolheram ao balneário, o montenegrino Marko Rakonjac marcou o golo de honra da equipa da casa, que não conseguiu, em toda a segunda parte, reduzir a desvantagem.

Panathinaikos para saber que equipa vai defrontar, a duas mãos, no playoff de apuramento para a Liga dos Campeões. Ao intervalo a equipa de França vence por 2-0 (a primeira mão terminou com um nulo).



Caso vença o playoff, o Sporting de Braga disputará pela terceira vez a competição em que não participa desde 2012/13 (a primeira foi em 2010/11). Os minhotos juntar-se-ião a FC Porto e Benfica na fase de grupos da competição.

O Sporting de Braga venceu esta terça-feira, por 4-1, os sérvios doO Braga fica à espera do resultado entre os franceses do Marselha e os gregos do