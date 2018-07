Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nani está perto de regressar a Alvalade

Extremo está a finalizar as negociações.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 20:40

O futebolista Nani está muito perto de regressar ao Sporting pela segunda vez.



Segundo apurou o CM, as negociações entre os responsáveis leoninos e o Valência, que detém o passe internacional português, estão bem encaminhadas para chegarem a um acordo.



O que resta saber é se o jogador de 31 anos vem por empréstimo ou a título definitivo.



Nani já manifestou a vontade de voltar a Alvalade aos dirigentes do Valência, com o objetivo de relançar de novo a carreira, depois de uma época menos conseguida na Lazio, por empréstimo do Valência.