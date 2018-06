Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sousa Cintra recusa falar sobre treinador e deixa novidades para quarta-feira

Novo presidente da SAD leonina entrou em Alvalade para iniciar funções.

11:00

Sousa Cintra apresentou-se esta terça-feira de manhã em Alvalade para começar as funções de presidente da SAD do clube. O líder interino - designado pela Comissão de Gestão do Sporting - prometeu que o Sporting "vai lutar pelos primeiros lugares".



O antigo presidente do clube prometeu empenho na sua missão e sublinhou que "o Sporting é um clube que eu amo do coração e estou certo de que vou encontrar as soluções todas".



Perguntado se vai manter o treinador Mihajlovic, Sousa Cintra remeteu mais explicações para quarta-feira. "Amanhã terei notícias sobre vários assuntos", prometeu o dirigente leonino