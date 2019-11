Sporting CP 0 - 0 Belenenses SAD

45' + 02' - Fim da primeira parte. Primeira parte sem golos em Alvalade.



45'+02' - Valentin Rosier (Sporting CP) sofreu uma falta na sua área.

45+1' - Fora de jogo para o Sporting CP. Rafael Camacho apanhado em posição irregular, após passe de Vietto.

45' - Falta de André Sousa (Belenenses SAD) sobre Bolasie (Sporting CP).



45' - Dois minutos de compensação.



43' - Cartão amarelo para Coates (Sporting CP).

42' - Robinho (Belenenses SAD) sofre falta.



40' - Livre falhado por Bruno Fernandes que passa perto da baliza do Belenenses SAD. Leões começam a crescer no jogo.



39' - Tomás Ribeiro (Belenenses SAD) vê o cartão amarelo.



38' - Tomás Ribeiro (Belenenses SAD) faz falta sobre Bruno Fernandes (Sporting CP).



35' - Licá (Belenenses SAD) regressa a jogo.



34' - Pontapé de canto para o Sporting. Eduardo (Sporting CP) cabeceia e quase faz inaugura o marcador para a equipa da casa. André Moreira (Belenenses SAD) afasta a bola com soco.



32' - Licá com queixas musculares, é assistido fora do campo.



30' - Silas mexe na equipa. substituição na equipa do Sporting: sai Luís Neto e eentra Rafael Camacho.



29' - Falta de André Sousa (Belenenses SAD) sobre Rodrigo Fernandes (Sporting CP).



27' - Ouvem-se alguns assobios por parte dos adeptos leoninos a Frederico Fernandes.



26' - Luiz Phellype, Jesé e Rafael Camacho (Sporting CP) em exercícios de aquecimento.



26' - Finta de Andé Sousa (Beleneneses SAD) sobre Bruno Fernandes (Sporting CP).



24' - Bruno Fernandes (Sporting CP) sofre falta no flanco direito.



20' - Primeiro cartão amarelo da partida para Rodrigo Fernandes (Sporting CP).



20' - André Sousa (Belenenses SAD) sofre falta de Rpodrigue Fernandes (Sporting CP).



18' - Fora de jogo assinalado ao Belenenses SAD. Licá (Belenenses SAD) novamente em posição irregular.



15' - Luís Neto (Sporting CP) choca com Silvestre Varela (Belenenses SAD) ao tentar ganhar a bola no ar.



15' - Primeiros 15 minutos esgotados em Alvalade.



10' - Tiago Ilori (Sporting CP) falha oportunidade de cabeça resultante de canto.





Licá (Belenenses SAD) em fora de jogo.Bruno Fernandes (Sporting CP) remata com o pé direito de fora da área.Christian Borja (Sporting CP) sofre falta no meio campo adversário.Pontapé de canto para o Belenenses SAD, concedido por Eduardo Henriques.Remate perigoso de Licá (Belenenses SAD). Este é o segundo aviso da equipa treinada por Pedro Ribeiro.Robinho (Belenenses SAD) remata em direção ao centro da baliza e Renan (Sporting CP) defende.Já é conhecido o onze do Sporting CP para o jogo com o Belenenses SAD, marcado para este domingo, às 18h30, no Estádio José Alvalade.Renan; Ilori, Coates e Neto; Rosier, Eduardo, Rodrigo Fernandes, Bruno Fernandes e Borja; Vietto e Bolasie.André Moreira, Tiago Esgaio, Tomás Ribeiro, Nuno Coelho e Nilton Varela; Show, Benny e André Sousa; Robinho, Silvestre Varela e Licá