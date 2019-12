Sporting à caça ao Jackpot europeu de 13,1 milhões de euros

O Sporting defronta esta quinta-feira o LASK Linz, na Áustria, com o pensamento no bolo de 1,57 milhões de euros que pode render este embate, ampliando os ganhos para 13,1 milhões de euros nesta edição da Liga Europa.As contas são fáceis de fazer. Se os leões vencerem o LASK Linz, somam mais 570 mil euros e garantem o primeiro lugar do grupo D, o que vale um bónus de um milhão de euros (1,57 M euros na soma das duas parcelas).Se a estes valores adicionarmos as verbas já ganhas, fruto da entrada na fase de grupos (6 milhões de euros), mais os 3,28 milhões fruto da posição no ranking (9º lugar entre os participantes na Liga Europa), então esse valor passa para 10,85 milhões. Com a boa campanha europeia da equipa, onde soma quatro vitórias em cinco jogos, o total de receitas aumenta para 13,1 milhões de euros resultantes dos 2,28 milhões de euros pelas vitórias (570 mil euros por cada triunfo).Mas as contas ainda não estão encerradas. Se o Sporting passar aos oitavos de final, embolsa mais meio milhão. Os ‘quartos’ valem 1,1 milhões, as ‘meias’ acrescentam 2,4 milhões e a final 4,5 milhões. O vencedor da prova encaixa mais 4 milhões de euros.A campanha na Europa pode atenuar o mau arranque da temporada, com os leões a 13 pontos de distância do líder Benfica no campeonato e já arredados da Taça de Portugal.Bruno Fernandes é baixa no Sporting por estar a cumprir castigo. Depois de ter sido apelidado de "intocável" por Jorge Silas, o médio leonino deve ceder o seu lugar ao jovem Miguel Luís, um dos rostos da formação do Sporting.