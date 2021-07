Sporting admite permanência de Nuno Mendes

Nuno Mendes continua no topo das preferências do Manchester City, mas o Sporting já admite que dificilmente algum clube vai pagar, nesta altura, os 50 milhões de euros exigidos pelo lateral-esquerdo, apurou oOs leões tinham a expectativa de fazer um importante encaixe financeiro com o jovem jogador de 19 anos, mas as semanas passaram e nenhuma proposta se aproximou do esperado pela direção liderada por Frederico Varandas.O campeão inglês tem no plantel várias opções para aquela posição (Zinchenko, Mendy e o próprio João Cancelo, que pode jogar adaptado na esquerda), mas vê no internacional português uma aposta certa para o futuro do clube.Os citizens até podem voltar à carga por Nuno Mendes, mas nunca antes de fecharem a contratação de Harry Kane, do Tottenham, e de venderem alguns dos jogadores que não estão nos planos de Pep Guardiola.Ontem mesmo, Fabrizio Romano, jornalista especializado no mercado de transferências, deu conta que o City continua interessado no jogador, mas que neste momento não vai além de 30 milhões pelo passe do defesa que fez a formação em Alcochete.Rúben Amorim sempre disse que queria que o jogador ficasse, porém, entende a necessidade da SAD em fazer dinheiro numa altura complicada de crise económica a nível mundial devido à pandemia. A contratação de Rúben Vinagre avançou precisamente devido à expectativa de vender Nuno Mendes.Para fazer dinheiro, o Sporting tem ainda a possibilidade de vender João Palhinha (único jogador português que se valorizou no Europeu), Matheus Nunes e Jovane Cabral."A mensagem é que o que ficou do ano passado já passou. Este ano partimos todos do zero e é toda uma nova história. Ninguém se pode agarrar ao que foi feito o ano passado. Se o fizermos, não teremos sucesso", disse ontem o central Luís Neto. O defesa admite que a época passada foi inesperada, mas o foco já está na que aí vem: "Com mais quatro ou cinco reforços, temos de ter a mentalidade de elevar os níveis. Terá de ser a dobrar para nos colocarmos num patamar acima."Nazinho, Geny Catamo e Joelson já regressaram a Lisboa e não entram nos planos de Rúben Amorim para a nova época. Bruno Paz também já fez as malas, mas para rumar ao Portimonense, por empréstimo.Os leões vão inaugurar a Cidade Sporting, na Promenade Poente do Estádio José Alvalade. O evento, que será vedado ao público devido à pandemia, decorre hoje e vai contar com Frederico Varandas e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.O colombiano Leonardo Ruiz está perto de assinar por três anos com o Estoril, ficando a SAD leonina com 50% do passe numa futura venda do avançado de 25 anos.