Sporting anuncia boicote às redes sociais

O Sporting anunciou este sábado que vai juntar-se ao movimento iniciado em Inglaterra por clubes e desportistas que este fim de semana vão boicotar as redes sociais, em protesto contra as manifestações de ódio a envolver atletas e figuras públicas ligadas ao desporto nas redes sociais.



"O Sporting Clube de Portugal une-se à causa e junta-se ao boicote às redes sociais durante o fim-de-semana e até ao final de segunda-feira. O movimento pretende combater as manifestações de ódio que envolvem os protagonistas do futebol nas plataformas digitais", explicam os leões.

