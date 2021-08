Sporting ao ataque conquista triunfo fácil

O Sporting entrou demolidor em ambas as partes, fez dois golos e só não marcou mais, diante de um fraco Belenenses SAD, porque Paulinho nada quis com a baliza adversária.









Rúben Amorim surpreendeu ao colocar Nuno Santos no lugar de Jovane, e Neto no de Feddal. A equipa não sentiu as mudanças, muito pelo contrário. O extremo foi um verdadeiro quebra-cabeças para a defesa azul, sempre bem apoiado pelo lateral Rúben Vinagre. Foi dele o cruzamento para o central Gonçalo Inácio fazer o 1-0, num cabeceamento em que o guarda redes Luís Felipe ficou muito mal na fotografia.





Leia também Sporting vence Belenenses SAD e junta-se a Benfica no topo da I Liga Sem oposição no meio-campo, o leão criou várias chances, contudo, a ineficácia foi sempre a nota dominante. Paulinho foi o expoente máximo com a cabeça, com o pé esquerdo ou com o pé direito. À passagem da meia hora, o Sporting baixou a velocidade e a equipa de Petit passou a ter mais bola, mas sempre sem soluções atacantes. Ndour foi sempre presa fácil .

A segunda parte começou ainda melhor para o campeão. Em mais um lance de bola parada, Pedro Gonçalves cobrou o livre que encontrou Palhinha livre de marcação (2-0).





Praticamente logo a seguir, o leão podia ter feito o terceiro. Mais uma vez, Paulinho desperdiçou quando seguia isolado, após excelente abertura de Matheus Nunes.









Leia também “Saídas? Não temos certezas de nada”, diz Rúben Amorim a dias do fecho do mercado de transferências Depois Rúben Amorim mudou. Fez entrar os laterais titulares da época passada e a equipa manteve a intensidade, sempre à procura do terceiro golo que acabou por não chegar.

Do outro lado, a equipa de Petit estendeu-se um pouco mais e até teve oportunidade de rematar, sempre sem acertar no alvo. Antes do apito final, um lance arrepiante, com Taira a carregar de forma violentíssima João Palhinha por trás, na zona de tendão de Aquiles. Na sequência, Porro e Petit envolveram-se numa intensa troca de palavras, ainda antes da expulsão do jogador do Belenenses SAD, após a revisão do lance que, inicialmente, tinha valido apenas amarelo.





O leão segue tranquilo no topo da classificação (a par do Benfica e à espera do FC Porto, que só joga hoje no Funchal), enquanto o Belenenses SAD tem muito trabalho pela frente se quiser manter-se na Liga. Para já, três jogos, três derrotas.







positivo e negativo



+ Domínio intenso Fraco Belenenses SAD







Leia também Nuno Mendes prepara estreia no Sporting - Fraco Belenenses SAD

O Sporting venceu sem dificuldades. Um campeonato é feito destes jogos, sem grandes sobressaltos. Mas o campeão nacional respeitou o seu adversário até ao fim e não foi sobranceiro. Intensidade sempre alta à procura de mais golos.

Petit tinha alertado que precisa de mais qualidade no plantel. Mais uma jornada passou e os problemas persistem. Todos os setores necessitam de ser reforçados. A SAD liderada por Rui Pedro Soares vai ter muito trabalho até final do mês.



arbitragem