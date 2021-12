Sporting 'apaga' a Luz e vive uma noite de sonho

Lição do campeão na Luz. Um grande Sporting saiu em alta de um jogo em que até teve muitas baixas. Um arraso de Amorim a Jesus com golos de Sarabia, Paulinho e Matheus Nunes. Atropelamento e fuga do leão na classificação - fica, junto com o FC Porto, a quatro pontos do Benfica, que ainda reduziu por Pizzi.O jogo foi de sinal verde, mas até começou em tons de amarelo. Com a Covid a apertar, registou-se pouco distanciamento social na Luz. Aos 50 segundos e já o Sporting tinha dois cartões. Até ao intervalo, seriam cinco - João Mário como principal castigado - contra dois das águias.Em futebol jogado, ainda maior superioridade da equipa de Amorim, que trouxe os miúdos Ugarte e Inácio para as posições de Palhinha e Coates. Jesus escolheu Lázaro e André Almeida e foi por aí que a coisa afundou. Aos 8’, Sporting chamou uma versão diferente da PSP - Porro, Sarabia e Pote. O primeiro combinou com Pedro Gonçalves e este fez um centro perfeito para Sarabia. À vontade, o espanhol rematou de primeira para um belíssimo golo no 0-1.A resposta foi dada na única oportunidade benfiquista na primeira parte - cabeceamento de Grimaldo para defesa de Adán. De resto, sempre mais perigo no lado contrário. Pote atirou um par de bolas para fora e outra desviada por Odysseas para o poste (39’). O Sporting marcou mesmo, já nos descontos, por Paulinho, mas o VAR anulou por fora de jogo.Intervalo e Jesus a tirar Lázaro para meter Yaremchuk, com Everton a ficar com a ala direita. Ora, Amorim também mexeu, mas devido a lesão de Feddal. À hora de jogo, o Benfica crescia e Darwin acertou no ferro, de cabeça. O Sporting levantou-se do susto, e de que maneira. Matheus Nunes abre uma avenida e isola Paulinho - o avançado pica sobre Odysseas. 0-2.Rafa teve tudo para reacender a Luz, só que acertou também no ferro. Pior para a águia: a história repetiu-se. Matheus Nunes à vontade a correr até à baliza e 0-3. Festival verde que nem o 1-3 de Pizzi estragou. ‘Olés’ na bancada leonina. Assobios e lenços brancos para Jesus.Sem Coates, sem Palhinha e, já com 0-1, sem Feddal. Rúben Amorim deu uma lição a Jorge Jesus e ganhou as apostas que fez - até na confiança que demonstrou nos pupilos. Atropelamento e fuga, com o Benfica agora a quatro pontos.Mau do início ao fim. Com André Almeida e Lázaro, as águias foram amarradas desde o começo e o cenário piorou com o tempo. A certa altura, o momento defensivo do Benfica foi uma avenida para os leões.Começou a distribuir cartões, mas mais por culpa dos jogadores, numa primeira parte quentinha. O VAR anulou um golo ao Sporting e confirmou a anulação de outro ao Benfica. Alguns erros, sem impacto no final.Combinação perfeita no lado direito do Sporting, com Porro a solicitar Pedro Gonçalves. Pote cruza de forma perfeita para Pablo Sarabia e espanhol remata de primeira para o 0-1.Paulinho começa a jogada no meio-campo e solicita Matheus Nunes. O médio aproveita uma avenida na Luz para isolar o avançado português, que pica sobre Odysseas para o 0-2.Passe rasteiro de Esgaio e Matheus Nunes, outra vez sem dificuldade, a passar por André Almeida até ficar na cara de Odysseas. A finalização é irrepreensível e estava feito o terceiro.Rui Costa e Frederico Varandas, presidentes de Benfica e Sporting, respetivamente, assistiram ao dérbi desta sexta-feira lado a lado. Na tribuna presidencial do Estádio da Luz também marcaram presença vários antigos jogadores dos encarnados.Enorme defesa aos 37’. Sem culpa nos golos.Noite horrível. Fica mal visto nos três golos. Já não tem velocidade para equipas como o Sporting.Tentou não afundar-se na defesa. Grande corte aos 57’. Mostrou raça quando se manteve em campo após magoar-se no joelho.Estava fora de posição no 1-0. Inseguro com a equipa a dois centrais.Um a menos. Não fechou ao centro no 1-0, não deu segurança defensiva e também não apoiou o ataque.Até à entrada de Pizzi foi o único a remar no ataque contra a maré que afundava a equipa na defesa. Com náufragos como colegas manteve a cabeça à tona.Sem o apoio adequado nunca conseguiu desequilibrar a batalha do meio-campo a favor dos encarnados. Bem substituído.Displicente na recuperação defensiva, deixou todo o espaço para Pote centrar para o golo de Sarabia. Remate fraco à figura aos 62’.Mais um que nunca atinou com a mobilidade do trio ofensivo leonino.As jogadas individuais não deram em nada.Um vazio. Não se percebe porque esteve em campo até aos 85 minutos...Deu presença na área e pouco mais.Inconsequente.Não se viu.Grande remate, belo golo. Porque não joga mais?Sem tempo para nada que se visse.Seguro e determinado. Transmitiu confiança à equipa nos momento difíceis. Sem culpa no golo.Bem no jogo aéreo e aguerrido na luta com os avançados.Está na senda do Coates. Um líder made in Alcochete.Não se deixou condicionar com um amarelo no primeiro minuto. Cumpriu.Endiabrado. Fez o flanco todo criando perigo e dissabores aos defesas encarnados.Assumiu a batuta da equipa. Fez um golão, após uma grande arrancada e a assistência para o golo de Paulinho. Ainda ganhou a ‘guerra’ no meio-campo.Não tremeu no lugar de Palhinha. Amorim pediu músculo e ele cumpriu com distinção.Jogou simples. Travou as investidas de Lázaro e ainda teve papel ativo no golo anulado.Tem um remate ao poste. Criou perigo com a bola nos pés. Grande assistência para o golo de Sarabia.Dá experiência e qualidade. Fez um golão com um remate de primeira.Um golo importantíssimo e viu um outro anulado por fora de jogo. Esforçado a defender.Entrou e cumpriu. Grande passe no golo de Matheus Nunes.Ainda visou a baliza encarnada.Refrescou o meio campo.Sem tempo."A diferença esteve em quem foi eficaz e fez golos. O Sporting teve o mérito de marcar sempre que saiu no contragolpe", disse Jesus, que aponta já para o jogo com Dínamo Kiev: "As próximas horas não vão ser fáceis para os jogadores e técnicos, mas amanhã [hoje] já há treino e temos um importante jogo com o Dínamo. Queremos continuar na Champions.""Utilizámos boas saídas dos três da frente. Tivemos muita calma com a bola em todo o jogo. Foi uma adaptação constante. Todo o mérito dos jogadores, que continuam a surpreender toda a gente", disse Rúben Amorim, que elogiou a prestação de Matheus Nunes: "Fez um jogo incrível". "São três pontos e podemos estragar tudo para a semana", salientou.