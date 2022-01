O Sporting pode incorrer na pena de jogos à porta fechada se o Sp. Braga apresentar uma queixa civil depois de Ricardo Horta ter sido atingido na testa por uma garrafa de água, já depois de ter terminado o jogo entre as duas equipas, que os visitantes venceram por 2-1.Fonte oficial do Sp. Braga disse ao CM que o clube vai esperar para ver se o incidente consta do relatório do árbitro, o que será o caso segundo as informações recolhidas.