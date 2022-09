Uma última pergunta e um pouco à margem do jogo porque é impossível fugir a esse tema - as palavras de Slimani dirigidas a Rúben Amorim. Que comentários lhe merecem o que Slimani disse, que Rúben Amorim não queria que Slimani jogasse porque preferia que Paulinho estivesse no 11 inicial?” Esta questão, feita pela jornalista Rita Latas ao treinador do Sporting após o jogo com o Desp.









Ver comentários