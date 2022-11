O Sporting está a acompanhar de perto a época de Tasos Bakasetas, médio grego que alinha nos turcos do Trabzonspor, e pode mesmo avançar com uma proposta na reabertura do mercado em janeiro, apurou o Mais Sport.



O internacional grego, de 29 anos, está a protagonizar uma das suas melhores épocas e tem revelado uma veia goleadora fora do comum, o que já lhe valeu o epíteto de ‘Bakagol turco’, fruto dos nove golos e seis assistências em 20 jogos.









