No espaço de seis meses, o Sporting aumentou em 17% o valor que tem por pagar a clubes e empresários pelas transferências de jogadores. A dívida a fornecedores relacionada com futebolistas a 31 de dezembro passado era de 89,2 milhões de euros, mais 13 M € do que em junho de 2021.O Sp. Braga continua a ser o principal credor dos leões entre os clubes.