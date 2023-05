O Sporting dá esta quarta-feira entrada com o recurso no sentido de poder contar com Adán no dérbi, depois de este ter sido expulso frente ao Marítimo (2-1) após dois amarelos.



O clube recebeu o relatório do árbitro Tiago Martins na terça-feira e avança com uma providência cautelar para o Tribunal Central Administrativo do Sul.