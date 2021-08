O Sporting está a ultimar um recurso por João Mário para a FIFA e para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), onde vai exigir uma indemnização de 30 milhões de euros ao Inter Milão. O jornal Record revela esta quinta-feira que a decisão de avançar com o processo estava tomada desde a polémica transferência do médio para o Benfica. O clube italiano recusou uma proposta dos leões que totalizava 5 milhões de euros.