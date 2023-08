Consumadas que estão as contratações de Gyokeres e de Hjulmand, os responsáveis do Sporting viram-se agora, em força, para o ataque a Zanoli. O reforço da ala direita é prioritário e o jogador italiano de 22 anos é o eleito.



O interesse não é novo e a SAD leonina já fez uma primeira abordagem junto do Nápoles, tendo acenado com 10 milhões de euros.









Ver comentários