Sporting baixa preço de Acuña

Marcos Acuña está definitivamente fora dos planos de Rúben Amorim e o Sporting já admite vender o jogador por valor a rondar os 15 milhões de euros, apurou o CM.

A pretensão leonina era que a venda do internacional argentino superasse os 20 milhões, Esse era o desejo de Frederico Varandas em maio.





Contudo, as consequências da pandemia vieram arrefecer algumas propostas vindas do estrangeiro, nomeadamente de Itália. Pablo del Río, agente do sul-americano, admitiu que a saída do jogador é praticamente uma certeza e que o campeonato italiano é aquele que neste momento se apresenta como possível destino. No passado recente, o Nápoles apresentou uma proposta de 15 milhões por Acuña, mas o Sporting recusou negociar por esses valores.

Agora, os italianos podem voltar à carga pelo jogador de 28 anos sabendo da necessidade do clube português em vender ativos para fazer face aos problemas prementes de tesouraria. O argentino é neste momento um dos jogadores mais cotados do atual plantel leonino.

Acuña já não seguiu para o Algarve onde a equipa efetua um estágio de pré-época em Lagos. O esquerdino treina sozinho em Alcochete à espera de novidades sobre o seu futuro próximo. Em janeiro de 2019, a direção leonino recusou uma oferta de 20 milhões de euros dos russos do Zenit (16 milhões + 4 milhões por objetivos).

Também Ilori, Camacho, Palhinha e Rosier estão na porta de saída de Alvalade.