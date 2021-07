Sporting cansado vence em duro teste

O Sporting venceu esta terça-feira o Angers por 2-0. Um resultado que não espelha as dificuldades de um campeão nacional cansado, fruto do trabalho físico de pré-temporada.No principal teste até ao momento, Amorim apostou em muitos daqueles que ao longo do ano serão titulares. Não resultou perante um adversário com mais andamento e com um conjunto muito forte fisicamente.O Sporting raramente conseguiu criar perigo, muito por culpa da lentidão que a maioria dos jogadores evidenciava.Já na baliza de Maximiano, a história foi bem diferente. O Angers, 13º classificado do último campeonato francês, entrou quase como quis na defesa dos leões. Boufal e Cho conseguiram colocar em sentido a defesa do Sporting, que teve no seu guarda-redes o seu grande destaque no primeiro tempo.Veio o segundo tempo e lá surgiram os golos do Sporting. O primeiro num lance muito confuso que Gonçalo Inácio não desperdiçou.No segundo, perto do fim, Nuno Santos aproveitou um erro defensivo para se isolar e disparar ao poste, Paulinho acompanhou a jogada e fechou um resultado bem melhor do que a exibição. Basta dizer que Adán, que entrou na 2ª parte, brilhou ao nível de Max.Segue-se um teste com os sub-23 do Portimonense, hoje de manhã, antes do regresso a Lisboa, para o próximo encontro de preparação, domingo com os franceses do Lyon, no Torneio Cinco Violinos.A saída de João Mário para o Benfica? O Sporting perdeu o Balakov, o Figo, o Bruno Fernandes… O João Mário foi um excelente profissional enquanto aqui esteve e os jogadores vão para onde querem. O Sporting desde o início disse que queria o jogador. Fizemos uma proposta, é oficial. Mas não nos desviamos do projeto", disse ontem Rúben Amorim sobre o seu ex-jogador.Está vai-não-vai para sair do Sporting. Enquanto isso, mostrou que Amorim pode contar com ele. Garantiu o nulo no primeiro tempo.Voltou a estar bem no papel de Coates. E até fez o golo que abriu a contagem para os leões.Continua a ganhar rotinas com os seus novos companheiros. Também ele mostrou cansaço, mas esteve competente a defender.Tal como os colegas não fez uma grande exibição, mas soube acompanhar a jogada que resultou no 2-0.Frederico Varandas lançou ontem uma provocação ao Benfica, durante a inauguração da Cidade Sporting. "Queremos um Sporting virado para Lisboa. Presidente [dirigindo-se a Fernando Medina], pode continuar a contar com o Sporting para promover desporto, bem-estar, saúde e, sobretudo, o bom nome de Lisboa", afirmou ontem o presidente leonino.