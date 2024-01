O Sporting colou-se ao Benfica no que toca ao favoritismo à conquista do título que lhe é atribuído pelos portugueses. Essa é a principal conclusão da sondagem feita pela Intercampus para o CM e para a CMTV.



Questionados qual a equipa com mais hipóteses de ganhar o próximo campeonato, 34,7% dos inquiridos responderam o Benfica e 32,7% apontaram o Sporting.









