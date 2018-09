Sporting com défice de 122 milhões de euros

António Paulo Santos, membro da Comissão de Fiscalização alerta para situação financeira. CF e SAD criticam declarações.

A CF não tem, por ora, contas fechadas do Sporting Clube de Portugal nem se pronuncia sobre o que cada candidatura entende serem as necessidades do Clube. A Comissão de Fiscalização mantém a sua independência e fidelidade aos Estatutos e regras do Sporting Clube de Portugal, de acordo com os objetivos com que foi nomeada", afirmou a CF em comunicado.



A SAD leonina também foi célere a reagir, afirmando que os números apresentados não correspondem à realidade. "Profundamente impróprias e irresponsáveis tais declarações, não só porque não cabem nas atribuições de um membro da Comissão de Fiscalização, mas também porque aludem a dados financeiros, ainda por cima falsos, referentes à Sporting SAD, sendo que os dados verdadeiros se encontram ainda em fase de apreciação", lê-se em comunicado.



Na conferência de imprensa, António Paulo Santos referiu ainda que Bruno de Carvalho arrisca ser "expulso de sócio com um prazo de oito anos" e mostrou dúvidas de que a ameaça do presidente destituído, de impugnar as eleições, se concretize.





Ricciardi ‘explica’ o caso Adrien Silva

José Maria Ricciardi rejeitou esta quarta-feira "insinuações de falsidades" levantadas a propósito de um eventual regresso de Adrien Silva ao Sporting, em janeiro. O candidato da Lista B garante a existência de um "acordo tácito", estabelecido durante uma reunião com o jogador (em que também estiveram presentes Marco Caneira e José Eduardo) que fica dependente da sua vitória nas eleições e de uma negociação com o Leicester.







O futuro presidente do Sporting irá encontrar um défice de tesouraria na ordem dos 122 milhões. O alerta foi dado por António Paulo Santos, membro da Comissão de Fiscalização (CF), que decidiu, a título pessoal, informar sobre a delicada situação financeira do clube de Alvalade, avisando que os leões precisam de alguém "com capacidade para negociar com a banca ou outro parceiro". As declarações de António Paulo Santos acabaram por gerar polémica e levaram a Comissão de Fiscalização a demarcar-se do sucedido."As declarações vindas a público proferidas por Paulo Santos, membro da Comissão de Fiscalização, resultam de uma iniciativa individual, que não compromete a CF e que não tendo sido previamente discutida ou comunicada se torna surpreendente.