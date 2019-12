Sporting com dependência total de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes participou diretamente nos últimos sete golos da equipa - a assistir ou a finalizar -, um dado que demonstra bem a dependência que o Sporting tem do seu capitão.O internacional português, de 25 anos, esteve em destaque nos últimos três jogos, em especial na goleada (4-0) aplicada aos holandeses do PSV, a contar para a 5ª jornada do Grupo D da Liga Europa. Bruno Fernandes bisou no encontro e fez também duas assistências, para os golos de Luiz Phellype e Mathieu.Depois, na deslocação a Barcelos para a I Liga, na qual os leões perderam com o Gil Vicente, por 3-1, o médio assistiu Wendel para o único golo dos verdes e brancos.Já para a Taça da Liga, novamente frente aos gilistas, o craque verde-e-branco marcou e fez um passe certeiro para Vietto, num jogo em que os leões venceram (2-0).Bruno Fernandes está a disputar a terceira época com a camisola do Sporting e apontou em Barcelos o 60º golo pelos leões em jogos oficiais, uma média de 20 por temporada.O contributo do internacional português ficou explícito em oito vitórias na presente temporada, em várias provas, tendo apontado oito golos e sete assistências nesses encontros.