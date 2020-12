Sporting com foco total para vencer o Paços de Ferreira

O mote foi dado ao plantel do Sporting durante a semana: a receção desta sexta-feira ao Paços de Ferreira, da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, é para encarar com foco total. A equipa técnica, sabe o CM, recusa qualquer desculpabilização de um resultado negativo frente à equipa sensação da Liga (6ª classificada) com as ausências de Pote - melhor marcador da equipa, com 10 golos, que poderá ser substituído por Tabata -, ou do treinador Rúben Amorim, que está a cumprir uma suspensão de 15 dias."No início da Liga, passámos por uma circunstância semelhante, e a resposta do coletivo foi determinante. O grupo é mais forte com a presença de todos e essas ausências são de vulto. No entanto, o que tem feito a diferença é a forma como todo o grupo tem trabalhado", explicou esta quinta-feira o treinador adjunto, Emanuel Ferro.Ao que o CM apurou, os procedimentos nos três jogos em que Rúben Amorim vai estar fora do banco serão em tudo idênticos aos aplicados quando o treinador esteve infetado com Covid-19, em setembro. O técnico acompanhou as vitórias sobre Aberdeen (1-0 para a Liga Europa) e P. Ferreira (2-0 para a Liga) a partir de casa, estando em permanente contacto, pelo telemóvel, com o adjunto Carlos Fernandes, que passará as indicações a Ferro. Além disso, o treinador falará com o plantel através de videoconferência antes do jogo e ao intervalo.Nuno Mendes, recuperado de lesão, está convocado e é provável que jogue hoje."O Conselho de Arbitragem decidiu pronunciar-se apenas sobre o lance específico do golo de Coates. Estranha-se a própria decisão em si tendo em conta o que dizem as regras e a rapidez. [...] A ausência de critérios uniformes no tratamento dos vários clubes, dentro e fora de campo, é inaceitável", criticou André Bernardo, administrador da SAD do Sporting.Está instalada a confusão no jogo da Taça de Portugal entre Nacional e Leixões, marcado para domingo. Devido a um surto de Covid-19 no clube de Matosinhos, com 15 elementos da estrutura do futebol profissional infetados e outros 13 em isolamento, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai adiar a partida, mas ainda não definiu uma data oficial. O Nacional anunciou ontem que o jogo seria no dia 23, mas precipitou-se. O Leixões, apurou o CM, está a ter dificuldades em marcar viagens de avião para esse dia, face à proximidade ao Natal. A FPF, sabe o CM, espera que os clubes acordem uma data, caso contrário, toma uma decisão final.