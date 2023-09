Sporting com lucro superior a 25 milhões e maior volume de negócios de sempre

O Sporting alcançou um resultado líquido positivo de 25,2 milhões de euros em 2022/23, naquele que é o "melhor resultado acumulado dos últimos 10 anos em dois exercícios seguidos". Além do lucro, a SAD voltou a ter capitais próprios positivos (no valor de 8,9 milhões de euros), algo que não ocorria desde a época 2016/2017 e logo com o número mais elevado desde junho de 2006, conformam deram conta os leões no comunicado enviado à CMVM, onde divulgam o Relatório e Contas referente à temporada passada.Há também a destacar o maior volume de negócios de sempre da SAD verde e branca, no valor de 222 milhões de euros, que resulta, segundo os leões, de fatores como o melhor resultado de sempre na bilheteira (19,6 M€) ou no merchandising (9,2 M€).