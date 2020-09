Sporting com maior volume de negócios na história do clube passa de perdas a lucros

A Sporting SAD terminou a temporada de 2019/2020 com lucros de 12,5 milhões de euros, contra prejuízos de 7,9 milhões na época de 2018/2019, indicou esta segunda-feira a sociedade anónima desportiva "leonina" no relatório e contas divulgado esta noite junto da CMVM.

Já o volume de negócios incluindo transacções de jogadores cresceu 16%, de 151,6 milhões de euros para 175 milhões de euros, suportado pelo aumento das receitas decorrentes da venda de direitos desportivos de jogadores.

Este crescimento, refere a SAD no relatório, "é explicado essencialmente pelo aumento do rendimento com transacções de jogadores em 31,15 milhões de euros que compensou a redução das receitas correntes em 7,31 milhões de euros, decorrentes, quase na sua totalidade, do impacto negativo da covid-19".