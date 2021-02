Sporting com 'via verde' para o título

O Sporting abriu uma via verde para o título nacional ao vencer o P. Ferreira, por 2-0, cavando um fosso de 10 pontos para o segundo classificado, o FC Porto. O Sp. Braga (3º) tem 11 pontos de atraso e o Benfica já está a uns longínquos 13 pontos.Rúben Amorim continua a mexer em equipa que ganha. Ontem procedeu a quatro alterações no onze face à última partida. Perderam a titularidade Luís Neto, Antunes, Matheus Nunes e Nuno Santos. Entraram Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Mário e Tiago Tomás para os seus lugares e a equipa manteve as boas dinâmicas.Frente a um adversário que tem feito uma campanha histórica, o Sporting revelou sempre um ascendente no jogo. E até começou por tentar jogar para a nota artística, como foi o toque de calcanhar de Paulinho que obrigou Jordi a grande defesa. Com um futebol fluído e vertical, por vezes lançado da defesa, os leões acercaram-se com perigo da baliza pacense.O golo leonino surgiu num desses lances. Desta vez foi Feddal a fazer um passe longo para Pedro Gonçalves receber a bola dentro da área. Rebocho precipitou-se e fez falta sobre o avançado leonino. Penálti.Na conversão do castigo máximo, João Mário não perdoou e deu vantagem aos leões.Mas enganou-se quem pensou que os leões estavam lançados para um triunfo fácil. O P. Ferreira com um futebol apoiado e alicerçado na técnica nunca deixou de lutar pelo resultado.Luther Singh foi um dos mais inconformados. Teve um remate forte que foi defendido por Adán, mas Coates quando tentava o corte acabou por varrer o avançado sul-africano. Os pacenses reclamaram, em vão, uma grande penalidade.Na etapa complementar, os leões entraram fortes e viram essa atitude recompensada com o segundo golo. Uma jogada estudada. Canto de Porro, Feddal desvia a bola de cabeça ao primeiro poste e Palhinha remata de primeira sem hipóteses de defesa para Jordi.O 2-0 fez o leão meter gelo no jogo e limitar-se a controlar as operações, o que permitiu à equipa de Pepa crescer. No entanto, o poder de fogo pacense esbarrou na melhor defesa da Liga. Tanque ainda atirou uma bomba às malhas laterais, mas nada que abalasse a confiança da equipa leonina, que é a grande vencedora da jornada face aos rivais FC Porto e Benfica, que agora estão mais longe."Os jogadores só estão proibidos de parar de trabalhar, de correr", disse ontem Rúben Amorim, quando questionado se as palavras campeões e título estão proibidas no balneário. Sobre o facto de ter cimentado a liderança da Liga e de ter aumentado a vantagem para os rivais - estão agora todos a dois dígitos de distância -, o treinador do Sporting deu uma equipa inglesa como exemplo: "Nos últimos 10 jogos, o Liverpool fez 9 pontos. Se acontece isso a uma equipa desse nível, também nos pode acontecer".Apesar da vitória em casa, o técnico fez reparos: "Entrámos bem, conseguimos marcar o golo. Devíamos ter ficado mais com a bola porque o P. Ferreira manteve a pressão. No início da segunda parte marcámos o segundo e a partir daí fechámos o jogo". O técnico do Sporting acrescentou ainda que a equipa esteve "bem defensivamente", mas que podia "ter estado melhor ofensivamente".o Adán – Boa defesa aos 42’, na melhor oportunidade do Paços na 1ª parte. Seguro nas saídas da baliza.o Gonçalo Inácio – Sem falhas graves a defender e melhora (muito) a circulação de bola a atacar face a Neto.o Coates – Quase marcava aos 45’. Tanque deu muito trabalho, numa luta titânica.o Feddal - A um par de cortes decisivos na defesa juntou o passe longo que isolou Pote no lance do penálti. E ainda fez a assistência, de cabeça, para Palhinha marcar o segundo golo da noite.o Porro – Projetou-se menos no ataque do que noutros jogos. Mérito do Paços.o Palhinha – Um bloco. Bem no apoio aos centrais quando foi preciso. Craque na forma como rematou de primeira para o 2-0.o João Mário – Gélido a marcar o penálti no 1-0. A qualidade técnica vai-se diluindo à medida que faltam as forças.o Nuno Mendes – Não falha. O que é um elogio num defesa.o Pote – A jogar sobre a esquerda, foi ele quem criou perigo na 1ª parte. Conquistou penálti numa boa arrancada.o Paulinho – Ainda é uma peça fora da engrenagem. Mas quase marcava de calcanhar.o Tiago Tomás – Esforçado. Não rendeu sobre a direita.o Nuno Santos – Empenhado a defender e pouco mais fez.o Tabata – Ganhou rodagem.o Jovane – Não voltou a brilhar desde a Taça da Liga...o Matheus Nunes – Certinho.o Matheus Reis – Ultrapassou Antunes na hierarquia.O Sporting respira confiança e demonstrou ter um plantel equilibrado. Amorim continua a fazer alterações na equipa e esta mantém a mesma intensidade, empenho e controlo do jogo. E isto só se consegue com trabalho diário. Aí o mérito é de Amorim.Paulinho ainda não conseguiu impor-se no Sporting. Continua um jejum de oito jogos sem marcar nas várias competições. Nos leões cumpre o terceiro jogo a seco... Muito tempo sem golos para quem custou mais de 16 milhões de euros.André Narciso teve uma arbitragem com casos. Mostrou cartões amarelos por tudo e por nada. Acabou por perdoar o segundo a Feddal e outro a Rebocho. Benefício num lance entre Coates com Singh para grande penalidade.