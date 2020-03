Sporting confirma buscas e revela que reportam a "processo iniciado em 2017"

O Sporting confirmou que estão a decorrer buscas na sede da SAD desde as 8 horas desta quarta-feira.A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD confirma a realização de buscas aos seus escritórios por parte da Autoridade Tributária, que reportam a um processo iniciado em 2017 e que decorrem desde as 08h00 de hoje.A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD congratula-se por colaborar com as autoridades competentes em prol de uma maior verdade desportiva e transparência, contribuindo para a dignificação do futebol português, neste e noutros processos.