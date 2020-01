Sporting confirma Sporar. Saiba quanto pagou o clube pelo avançado

O Sporting confirmou esta quinta-feira a contratação de Andraz Sporar, num comunicado enviado à CMVM no qual anuncia todos os detalhes da operação.Segundo a nota dos leões, o avançado esloveno custou seis milhões de euros, tendo assinado um contrato válido por cinco temporadas.O dianteiro, que chega proveniente do Slovan Bratislava, fica blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.O avançado internacional esloveno jogava no atual campeão eslovaco desde 2017/18, ao qual chegou proveniente dos suíços do Basileia, que o emprestaram aos alemães do Armínia Bielefeld.Antes, na Eslovénia, vestiu as camisolas de NK Interblock e Olimpija Ljubljana.