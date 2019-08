Sporting confirma transferência de Félix Correia para o Manchester City

O Sporting chegou a acordo com o Manchester City para a venda do passe do futebolista Félix Correia, de 18 anos, vice-campeão europeu de sub-19, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa.Em comunicado, o Sporting não fornece detalhes da operação nem os valores envolvidos, limitando-se a anunciar o acordo com o clube inglês e a desejar as maiores felicidades pessoais e profissionais ao jogador.Félix Correia estava em final de contrato e rejeitou sempre as tentativas do Sporting em renová-lo, de tal forma que acabou por ser afastado da equipa de juniores antes de um jogo com o Benfica, que os 'encarnados' venceram por 4-1.A sua situação contratual acabou por atrair o interesse do Manchester City e de vários clubes europeus, entre os quais o FC Barcelona, a Juventus e o AC Milan, mas acabaram por ser os campeões ingleses a vencer a corrida.Félix Correia foi eleito para o 'onze' ideal do recente Euro2019 de sub-19, no qual a seleção portuguesa foi vice-campeã, ao perder na final com a Espanha por 2-0.