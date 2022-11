Com pronúncia do Norte, o Sporting pegou num guarda-chuva e conseguiu sair incólume de uma noite de temporal. É a primeira vitória da temporada numa deslocação do leão acima do Mondego, e com golos dos nortenhos Francisco Trincão e Pedro Gonçalves. Jaime ainda reduziu, mas o Sporting consegue mesmo um sorriso final antes da tão ansiada pausa do Mundial.