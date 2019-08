Sporting considera declarações do agente de Bas Dost extremamente graves

A Administração do SCP considera de extrema gravidade as declarações de Gunther Nehaus (agente de Bas Dost). É inaceitável que o agente do jogador venha desmentir exigências feitas por escrito e, portanto, facilmente demonstráveis."Reafirmamos tudo o que o que foi esclarecido no comunicado divulgado esta manhã"; avançou fonte oficial do clube.Depois do princípio de acordo estabelecido entre SCP e o Eintracht, como comunicado no sábado ao final da tarde, o agente exigiu de imediato à administração da Sporting SAD uma avultada compensação financeira, o que deu origem a um reunião entre as partes marcada logo para domingo."Reafirmamos também que o agente e o jogador Bas Dost manifestaram a mais do que uma pessoa da estrutura do Clube, o desejo deste último em sair do Sporting".