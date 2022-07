Sporting considera difícil regresso de CR7 ao clube

Os dirigentes do Sporting gostavam de contar já com Cristiano Ronaldo para a nova época, mas estão “conscientes” de que tal “dificilmente” acontecerá, apurou o CM junto de fontes do clube de Alvalade. As mesmas fontes asseguraram, ainda, que CR7 já fez chegar aos leões que pretende continuar a carreira fora de Portugal, razão pela qual a possibilidade de poder vir a integrar o atual plantel ainda nem sequer foi abordada com o técnico Rúben Amorim. E é também por isso que a SAD leonina nem sequer analisou a questão do salário que o madeirense poderia vir a auferir.





CM sabe, no entanto, que é real a hipótese do ainda jogador do Man. United – tem contrato até junho de 2023 – poder voltar a vestir a camisola verde-e-branca ainda esta temporada.



CMTV, no sábado à noite.



Os filhos, aliás, já estão matriculados numa escola de Lisboa , como revelou o comentador António Figueiredo, no programa ‘Liga d’Ouro’, da, no sábado à noite.