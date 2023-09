Sporting CP já conhece os adversários para a fase de grupos da Liga Europa

conheceu esta sexta-feira, no Fórum Grimaldi, no Mónaco, os adversários na competição.



Os 'leões', sorteados no grupo D, vão defrontar os italianos da Atalanta, os austríacos do Sturm Graz e os polácos do Raków Czestochowa.



O Sporting CP, único clube português a disputar a Liga Europa,

Grupos:

Grupo A - West Ham, Olympiacos, Friburgo, Backa Topola

Grupo B – Ajax, Marselha, Brighton, AEK Atenas



Grupo C - Rangers, Betis, Sparta Praga, Aris Limassol



Grupo D - Atalanta, Sporting, Sturm Graz, Raków Czestochowa



Grupo E – Liverpool, LASK Linz, Union Saint-Gilloise, Toulouse



Grupo F - Villarreal, Stade Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos



Grupo G - Roma, Slavia Praga, Sheriff Tiraspol, Servette



Grupo H - Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, BK Hacken