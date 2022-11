Sporting critica FPF por arquivar processos relativos ao jogo no Estádio do Dragão

O Sporting, através do diretor de comunicação, Miguel Braga, criticou a decisão do Conselho de Disciplina da FPF de arquivar os processos relativos ao jogo no Estádio do Dragão, da 3ª jornada, nomeadamente o do central Pepe. "Umas palavras, duas medidas" é o título do artigo de opinião do dirigente no jornal do clube.Em causa, "as expressões dirigidas pelo jogador Pepe" a Matheus Reis. "Apelidou o seu colega de profissão de ‘filho da p...’", escreveu o diretor de comunicação, não entendendo o porquê deste processo ter sido arquivado. Braga lembra o castigo a Nuno Santos, na temporada passada, também por "insultos a outro jogador".