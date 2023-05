O Sp. Braga quer chegar à casa dos 80 pontos no campeonato pela primeira vez na sua história. A pontuação máxima do clube (75 pontos) foi atingida em 2017/18, quando foi 4.º classificado.





O plantel arsenalista, sabe o, tem a ambição de fazer a melhor época de sempre do Sp. Braga. Tal implica, pelo menos, repetir o 2.º lugar de 2009/10. Nessa época os guerreiros fizeram 71 pontos, quando o máximo possível eram 90 (a Liga só tinha 16 equipas). Um aproveitamento de 78,88%. Para bater esta taxa, face aos atuais 71 pontos o Sp. Braga terá de fazer mais dez (três vitórias e um empate) para terminar o campeonato com 81, ficando com um aproveitamento de 79,4% em 102 pontos possíveis.