Sporting de Braga começa no Barreiro a defesa do título da Taça de Portugal

O Sporting de Braga, detentor do título, inicia este domingo a defesa da Taça de Portugal de futebol, no Barreiro, perante o Moitense, dos campeonatos distritais, já após os 'três grandes' terem garantido o apuramento na terceira eliminatória.

O Sporting de Braga vai iniciar uma edição da Taça de Portugal apenas pela terceira vez com o estatuto de detentor do título e terá pela frente uma das três equipas 'sobreviventes' dos campeonatos distritais, o Moitense, atual sexto classificado da Associação de Futebol de Setúbal e que ainda não perdeu esta época.

Para chegar ao duelo com os bracarenses, o Moitense deixou pelo caminho o Ançã (2-1), também dos distritais (Coimbra), depois de ter ficado isento na primeira ronda.

Num encontro que vai decorrer no Barreiro, no Estádio Alfredo da Silva, que serve de casa normalmente ao Fabril, é esperado que o técnico Carlos Carvalhal aposte em alguns jogadores com menos minutos esta temporada, já que o Sporting de Braga tem na quinta-feira uma deslocação sempre cansativa à Bulgária, para defrontar o Ludogorets, na Liga Europa.

A partida tem início agendado para as 15h00.

A terceira eliminatória fica este domingo completa, com um total de 17 encontros, o último às 20h00, com o Rio Ave, da II Liga, a receber o Boavista, do primeiro escalão.

Na sexta-feira, FC Porto e Sporting asseguraram a passagem à próxima ronda com triunfos perante adversários do Campeonato de Portugal, Sintrense (5-0) e Belenenses (4-0), respetivamente, e, no sábado, o Benfica necessitou de prolongamento (2-1) para ultrapassar o Trofense, da II Liga.