Sporting de Braga de Rúben Amorim soma sexta vitória

Soma e segue o Sp. Braga de Rúben Amorim. Esta quarta-feira somou a 6ª vitória noutros tantos jogos, ao vencer em Moreira de Cónegos, por 2-1.

Mesmo com muitas alterações no onze que havia jogado frente ao FC Porto na final da Taça da Liga, os bracarenses entraram ligados, a mandar no jogo e marcaram dois golos de rajada. O primeiro por Trincão, num remate de fora da área, que desviou em Iago e traiu o guarda-redes Pasinato; e o segundo por Rui Fonte, a concluir facilmente um cruzamento de Trincão. Atordoado, o Moreirense tentou responder e teve nos pés de Fábio Abreu a possibilidade de reduzir, mas Wilson Eduardo também esteve perto de aumentar a vantagem do Sp. Braga, que geriu com tranquilidade o jogo até ao intervalo.

Na segunda parte, o internacional angolano voltou a colocar à prova Mateus Pasinato, pouco antes de Pedro Nuno criar uma ocasião para o Moreirense, que só muito esporadicamente conseguia libertar-se do colete de forças imposto pelos arsenalistas. Ainda assim, os cónegos haviam de reentrar no jogo, quando Rosic reduziu a desvantagem, aos 72’, num lance que o VAR só validou cinco minutos depois. Um momento que concedeu à partida a sua fase mais emocionante, com o Sp. Braga, agora em transição, a ficar perto do terceiro, por Ricardo Horta, e o Moreirense, em busca do empate, a pressionar a baliza de Matheus até ao último segundo.