Sporting de Braga e Estoril lutam por última vaga na 'final four' da Taça da Liga

O Sporting de Braga, vencedor da edição 2019/20 da Taça da Liga de futebol, procura assegurar esta quarta-feira um lugar na 'final four' da competição, na receção ao Estoril Praia, da II Liga.

Os bracarenses, que ergueram o troféu na época passada pela segunda vez, depois da conquista em 2012/13, disputam frente ao líder do segundo escalão a última vaga nas meias-finais, que vão ser disputadas em Leiria, em 16 e 17 de janeiro de 2021.

O jogo entre o Sporting de Braga e o Estoril Praia está agendado para as 20:15, no Estádio Municipal de Braga, numa partida que será dirigida por Luís Godinho, da associação de Évora.

Com menos espaço no calendário, devido à pandemia da covid-19, a Taça da Liga é este ano disputada apenas por oito equipas, as seis primeiras da I Liga e as duas primeiras da II Liga no final de novembro.

O Sporting, que ganhou na terça-feira ao Mafra, viu o FC Porto e o Benfica conquistarem também uma vaga na fase final da competição, depois das vitórias de quarta-feira sobre o Paços de Ferreira e o Vitória de Guimarães, respetivamente.

Programa dos quartos de final da Taça da Liga:

- Terça-feira, 15 dez:

Sporting (I) - Mafra (II), 2-0

- Quarta-feira, 16 dez:

FC Porto (I) - Paços de Ferreira (I), 2-1

Benfica (I) - Vitória de Guimarães (I), 1-1 (4-1 nas gp)

- Quinta-feira, 17 dez:

Sporting de Braga (I) - Estoril Praia (II), 20:15

DN // AJO

Lusa/fim