Sporting de Braga e Estoril Praia disputam troféu após afastarem 'grandes'

Sporting de Braga e Estoril Praia disputam este sábado, em Leiria, a final da 17.ª edição da Taça da Liga de futebol, apenas a segunda sem 'grandes', com os bracarenses à procura do terceiro troféu frente aos estreantes 'canarinhos'.

Os minhotos, que ergueram o troféu em 2012/2013 e 2019/20, disputam a sua quinta final da competição, frente aos cascalenses, que pela primeira vez chegaram à 'final four'.

A partir das 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, Sporting de Braga e Estoril Praia vão protagonizar somente a segunda final sem qualquer um dos três 'grandes' em jogo, sete anos depois de o Moreirense ter conquistado o troféu, no Algarve, frente aos bracarenses.

O Sporting de Braga, que na sua nona meia-final eliminou o Sporting, por 1-0, na terça-feira, enfrenta a quinta final, depois de as quatro anteriores terem todas terminado com 1-0, duas vezes a seu favor, ambas face ao FC Porto, em 2012/13 e em 2019/20, e outras duas com derrotas, frente a Moreirense, em 2016/17, e com o Sporting, em 2020/21.

Desta vez, o adversário vai ser o Estoril Praia, que deixou pelo caminho o FC Porto, na fase de grupos, na qual bateu em casa os 'azuis e brancos' por 3-1, e o Benfica, nas meias-finais, no desempate por grandes penalidades (5-4, após 1-1), para se tornar o 11.º clube a chegar à final da competição.

O ala Rodrigo Gomes é ausência certa na equipa orientada por Vasco Seabra, por estar emprestado pelo Sporting de Braga, enquanto Artur Jorge não vai poder contar com o internacional luso Bruma, que vai ser operado ao joelho direito, nem com Niakaté e Banza, a disputarem a Taça das Nações Africanas pelo Mali e Congo, respetivamente.

O Sporting de Braga pode conquistar no sábado o seu sétimo troféu futebolístico, caso vença na final o Estoril Praia, em busca de se tornar o 18.º clube luso com um troféu no historial.