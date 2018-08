Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting de Braga inicia temporada com empate frente ao Zorya

Jogo da segunda mão está marcado para a próxima quinta-feira, às 20h30, no Estádio Municipal de Braga.

21:38

O Sporting de Braga iniciou esta quinta-feira a temporada com um empate 1-1 na visita aos ucranianos do Zorya, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.



Na Arena Slavutych, em Zaporizhia, casa 'emprestada' do Zorya, Ricardo Horta colocou os bracarenses na frente, aos 69 minutos, mas Oleksandr Karavaev repôs a igualdade, aos 72.



O jogo da segunda mão está marcado para a próxima quinta-feira, às 20h30, no Estádio Municipal de Braga.



O vencedor da eliminatória avança para o 'play-off' de acesso à fase de grupos, no qual vai defrontar os alemães do Leipzig ou os romenos do Universitatea Craiova.