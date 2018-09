Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting de Braga invencível em casa

Minhotos defrontam o Sporting em casa na 5ª jornada da Liga.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:11

O Sp. Braga detém um registo invencível a jogar em casa esta época e o objetivo passa por manter essa marca na segunda-feira frente ao Sporting, em jogo grande da 5ª jornada da Liga.



Em quatro jogos disputados na Pedreira, o Sp. Braga venceu três, frente ao Nacional (4-2), Desportivo das Aves (3-1) e Tondela (2-1), e empatou apenas um, com o Zorya (2-2), para a Liga Europa. No total, são onze golos marcados e seis sofridos.



No duelo da época passada, o Sporting saiu derrotado pelos minhotos (1-0), com um golo de Raúl Silva já ao cair do pano. Na altura, os dois clubes lutavam pelo terceiro lugar do campeonato. Agora, José Peseiro e Abel Ferreira enfrentam-se pela liderança da Liga (estão empatados com 10 pontos, juntamente com o Benfica). As duas equipas praticam um futebol ofensivo e este promete ser um jogo com golos e espetáculo.



O último desaire dos bracarenses em casa foi a 13 de janeiro deste ano, frente ao Benfica (3-1), na jornada 18 da temporada passada. Desde aí, a Pedreira tem sido um trunfo importante para Sp. Braga, com sete vitórias em oito jogos para a Liga. O Sporting terá um duro desafio pela frente.



PORMENORES

Novo terreno

A Câmara Municipal de Braga vai ceder, por 75 anos, uma parcela de terreno na avenida do Estádio ao Sp. Braga. O clube vai construir a Cidade Desportiva, projeto que vai custar 20 milhões de euros. A câmara municipal vai receber 400 mil euros pelo negócio.



Palhinha ausente

Palhinha não vai poder defrontar o Sporting devido à cláusula de empréstimo (pertence aos leões). Será uma baixa importante para Abel Ferreira, que tem utilizado o jovem médio como titular indiscutível no meio-campo bracarense.